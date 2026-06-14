Albüm: 10. Çin-Güney Asya Fuarı'nda Yeşil Enerji Alanındaki En Son Yenilikler Sergilendi

KUNMİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- 10. Çin- Güney Asya Fuarı perşembe günü Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de başladı. "Ortak Kalkınma için Dayanışma ve Koordinasyon" teması altında düzenlenen etkinlik, bölgesel ticaret ve endüstriyel işbirliğinin güçlendirilmesine odaklanıyor.

Fuarda, yeşil enerji, hizmet ticareti ve imalattan kahve endüstrisine kadar çeşitli sektörleri kapsayan 13 pavyon yer alıyor.

Yaklaşık 10.000 metrekare alana sahip Yeşil Enerji Pavyonu'nda ziyaretçiler, dijital sergi maketleri, akıllı işletme ve bakım senaryoları ile sanal deneyimler aracılığıyla dijital denetim, drone devriyesi, akıllı işletme ve bakım gibi enerji bilimi ve teknolojisindeki yenilikler hakkında bilgi edinme fırsatı buluyor.

Kaynak: Xinhua