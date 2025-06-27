1. Göbeklitepe Bisiklet Festivali'nde 160 Bisiklet Tutkunu Pedal Çevirdi

1. Göbeklitepe Bisiklet Festivali'nde 160 Bisiklet Tutkunu Pedal Çevirdi
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Şanlıurfa'da düzenlenen 1. Göbeklitepe Bisiklet Festivali'ne 160 bisiklet tutkunu katıldı. Etkinlik, Türk ve yabancı katılımcılarla birlikte Göbeklitepe'ye yapılan 20 kilometrelik bisiklet turuyla gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen 1. Göbeklitepe Bisiklet Festivali'ne katılan 160 bisiklet tutkunu, Göbeklitepe'ye pedal çevirdi.

Göbeklitepe Bisiklet Kulübü tarafından organize edilen ve Haliliye Belediyesinin desteklediği festivale Türkiye'nin 28 kenti ile İran ve Almanya'dan 160 bisikletli katıldı.

Kent merkezinden yola çıkan bisikletli grup, yaklaşık 20 kilometre boyunca pedal çevirerek Göbeklitepe'ye ulaştı ve ören yerini ziyaret etti.

Göbeklitepe Bisiklet Kulübü Başkanı Muhammed Kaplan, gazetecilere, "Sadece Göbeklitepe ile kalmayacağız, buradan müzeye, sonra da bisikletle Harran'a gideceğiz. Şanlıurfa'nın bisikletle gezilebilir olduğunu arkadaşlarımıza göstermiş olacağız. Katılım sağlayanlara ve destek veren Haliliye Belediyesine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Almanya'dan organizasyona katılan Cafer Aksoy ise böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, bisikletle kültürel etkinlikler yapılabileceğini gösterdiklerini ifade etti.

İran'dan gelen Meryem Çavuşyan da etkinliğin çok güzel olduğunu dile getirerek, Türklere misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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