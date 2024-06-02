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1. Freeriders Motofest Bayramiç'te gerçekleştirildi

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FREE Riders Çanakkale Motor Grubu tarafından organize edilen 1. Freeriders Motofest, Bayramiç ilçesinde gerçekleştirildi. Bin 500'e yakın motosiklet tutkunu etkinliğe katıldı ve çeşitli gösteriler ve yarışmalar düzenlendi. Festival, Çanakkale'nin ilçelerini ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenleniyor.

FREE Riders Çanakkale Motor Grubu, tarafından organize edilen "1. Freeriders Motofest" Bayramiç'te gerçekleştirildi.

İlçedeki Çandır mesire yerinde düzenlenen festivale İzmir, Balıkesir, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Bursa, Sakarya, Düzce, Çanakkale, Eskişehir, İnegöl'den bin 500'e yakın motosiklet tutkunu katıldı. Etkinliğe katılanlar, çeşitli gösteriler ve yarışmalar düzenledi.

FREE Riders Çanakkale Motor Grubu üyesi Aras Altay, yaptığı açıklamada motosiklet tutkunlarını buluşturmak, Çanakkale'nin ilçelerini ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla 3 yıl önce bu grubu kurduklarını söyledi.

Çanakkale'nin yerel sanatçılarının sahne aldığı festivalin ilgi görmesinden mutlu olduklarını dile getiren Altay, etkinliği gelecek yıl da sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Çanakkale Bayramiç Spor Güncel Haberler

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