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1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi

1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi
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Euro geçen hafta ilk kez 39 lira eşiğini aşarak rekor kırdı. Bugün itibariyle Euro yeni bir rekora daha imza atarak 40 liranın üzerine çıktı. 16:40 itibariyle 40,0080 seviyesini gördü.

Piyasalar, eurodaki son rekorla hareketlendi. Avrupa Birliği'nin ortak para birimi Euro, Türk lirası karşısında tarihi bir rekora daha imza attı. Euro, Türk Lirası karşısında tarihinde ilk kez 40 TL'yi aştı. Euro, piyasaların kapanmasına az bir zaman kala 40,0080 seviyesini gördü.

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar etkisini göstermeye devam ediyor. Son günlerde özellikle Euro/TL'deki sert yükselişler dikkat çekerken tarihi zirveler de görülüyor.

İLK REKORU GEÇEN HAFTA GELMİŞTİ

Euro ilk rekorını geçen hafta Almanya'dan gelen haberle kırmıştı. Almanya'nın 500 milyar euro planı bu yükselişte etkili oldu. Almanya'da koalisyon kurmak üzere görüşen siyasi partiler, 500 milyar euro büyüklüğünde altyapı fonu kurmak ve askeri harcamaları artırmak için borçlanma sınırını gevşetmek üzerinde anlaştı. Euro/dolar paritesi, bu hafta günde yüzde 3'ün üzerinde artışla 1,072'ye kadar yükseldi. Böylece Kasım 2024'ten bu yana en yüksek seviye görülmüş oldu.

TARİHİNDE İLK KEZ 40 LİRAYI AŞTI

7 gündür devam eden yükseliş serisi bugün yeni bir rekoru getirdi. Euro/TL tarihte ilk defa 40,00 lira seviyesini aşarak rekor tazeledi. Euro, piyasaların kapanmasına az bir zaman kala 40,0080 seviyesini gördü.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

haşmetlim sahnede:)

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