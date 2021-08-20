Günay Güvenç: Beşiktaş benim için özel bir maç olacak
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Günay Güvenç: Beşiktaş benim için özel bir maç olacak

Günay Güvenç: Beşiktaş benim için özel bir maç olacak
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de forma giyen takım kaptanı Günay Güvenç, Gaziantep Beşiktaş karşılaşmasının kendisi için özel bir maç olacağını söyleyerek, hedeflerinin yarın oynanacak Beşiktaş karşılaşmasından 3 puan almak olduğunu belirtti.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de forma giyen takım kaptanı Günay Güvenç, Gaziantep Beşiktaş karşılaşmasının kendisi için özel bir maç olacağını söyleyerek, hedeflerinin yarın oynanacak Beşiktaş karşılaşmasından 3 puan almak olduğunu belirtti.

Kırmızı siyahlı takım kaptanı Günay Güvenç, yarın Kalyon Stadyum'da oynanacak Gaziantep FK- Beşiktaş karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Eski takımına karşı oynayacağını söyleyen Güvenç, bu maçın kendisi için özel bir maç olacağına dikkat çekti. Güvenç, kırmızı siyahlı takım arkadaşları ile yarın oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde ısınma hareketlerinde bulundu.

Gaziantep FK, ligin ilk haftasında karşılaştığı Karagümrük Maçı'nda 3-2 mağlubiyet almasının ardından Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Beşiktaş karşılaşması için maç hazırlıklarını sürdürdü. Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı- siyahlı oyuncular ısınma hareketleri, koşu, kısa pas çalışmaları ve çift kale maç yaptı. Maxim ve Kana Biyik ise antrenmana katılım sağlayamadı.Güvenç, kendilerini uzun bir maratonun beklediğini ve sezonda 38 maç oynayacaklarını söyleyerek takım olarak her maçta eksiklerinin üzerine gittiklerini ifade etti.Tecrübeli eldiven Güvenç, Karagümrük maçının ardından Erol Bulut hoca ile toplantı yaptıklarını ve hatalarını en aza indirmeye çalışacaklarını söyleyerek, " Sezonun daha başlangıcındayız. Uzun bir maraton 38 tane maç oynayacağız. Hataları bireysel olarak yapmış olabiliriz ama golleri takım olarak yiyoruz. Burada herkesin sorumluluğu var. Hatalarımızı hocamızla konuşuyoruz. Toplantı yaptık. Hataları en az seviyeye getirmeye çalışacağız ve bunu da Beşiktaş maçında göstereceğiz" diye konuştu."AMACIMIZ BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMASINDAN 3 PUAN ALMAK"Üç yıl siyah beyazlı takımda oynayan Güvenç, Gaziantep Beşiktaş karşılaşmasının kendisi için çok özel bir maç olacağını söyleyerek, "Beşiktaş benim çok güzel zaman geçirdiğim bir yer. Benim için özel bir maç. Beşiktaş'ta üç sene zaman geçirdim. Şampiyon oldum. Ama tabi bu maçta da üç puan var. Biz takım olarak o üç puanı almaya çalışacağız" dedi."TRANSFERLERİN ARDINDAN TAKIMIMIZ ÇOK DAHA GÜÇLENECEK"Günay Güvenç takımda transferlerinin henüz tamamlanmadığını ve transfer işlerinin zorlu bir süreç olduğunu belirtti Güvenç, şunları söyledi:

"Şu anda Türkiye'de hiçbir hoca takım hazır diye söyleyemez. Türkiye'de genelde araya milli bir ara giriyor geneldi. Bir de transferler hiçte kolay olmuyor. Finansal olarak da bu iş kolay değil. Kulübümüzün bu yönde iyi şeyler yaptığını düşünüyorum. Bize katkı sağlayacak oyuncular geliyor. Takımımız çok daha güçlü olacak bu yüzden biraz daha zamana ihtiyacımız var diye düşünüyorum."

- Gaziantep
Günay Güvenç: Beşiktaş benim için özel bir maç olacak
Günay Güvenç: Beşiktaş benim için özel bir maç olacak
Günay Güvenç: Beşiktaş benim için özel bir maç olacak
Günay Güvenç: Beşiktaş benim için özel bir maç olacak
Günay Güvenç: Beşiktaş benim için özel bir maç olacak
Günay Güvenç: Beşiktaş benim için özel bir maç olacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca

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