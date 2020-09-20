Gümüşhanespor: 1-0 STAT: ZaferHAKEMLER: Ömer Şivka, Samet Özkul, Sabri ÜstünelAFJET AFYONSPOR: Anıl Atağ, Mahmut Boz, Veli Kızılıkaya, Onur Ramazan Toprak, Yavuz Selim Tek (Dk.38 Gökdeniz Varol), Savaş Tağa, Veysel Karani Ünal (Dk.

STAT: Zafer

HAKEMLER: Ömer Şivka, Samet Özkul, Sabri Üstünel

AFJET AFYONSPOR: Anıl Atağ, Mahmut Boz , Veli Kızılıkaya, Onur Ramazan Toprak , Yavuz Selim Tek (Dk.38 Gökdeniz Varol), Savaş Tağa, Veysel Karani Ünal (Dk.70 Semih Ceylan), Yusuf Emre Kasal, Oğuz Çetinkaya, Feriş Erişçi, Hacı Mustafa Karabulut (Dk.70 Kaan Baysal)GÜMÜŞHANESPOR: Cengiz Biçer, Muharrem Efe, Osman Can Kömürcü, Tuğay Adamcıl, Recep Oğuz (Dk.46 Tekin Adar), Azmi Toprak Gürer (Dk.88 Melikşah Tokdam), Burak Demireğen, Hasan Kaya (Dk.31 Raif Gündoğdu), Sancar Yıldırım, Emre Kömürcü (Dk.88 Batuhan İhsan Uçan), İlke TankulGOL: Dk.71 Onur Ramazan Toprak (AFJET Afyonspor)SARI KARTLAR: Veysel Karani Ünal, Gökdeniz Varol (AFJET Afyonspor)

Misli.com 2'nci Lig'in ilk haftasında AFJET Afyonspor, kendi evinde Gümüşhanespor'u ağırladı. Maça iki takım da hızlı başlarken, karşılaşma orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İkinci yarıda golü bulan AFJET Afyonspor, maçı 1-0 kazandı. 34'üncü dakikada gelişen Gümüşhane atağında ceza sahasının sol tarafından kaleye 30 metre uzaktan kullanılan serbest vuruşta, ceza sahasında oluşan karambolde top Burak Demireğen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun 6 pas içindeki vuruşunda top auta gitti.71'inci dakikada gelişen AFJET Afyonspor atağında sağ kanattan son çizgiye inen Ferit'in geriye dönerek verdiği pasla buluşan Onur Ramazan Toprak, sağ kanattan ceza alanı dışından sert ve düzgün bir şut çıkardı. Uzak kale direğine giden top kaleciyi geçerek ağlarla buluştu: 1-0.

Bu dakikadan sonra ciddi atak yaşanmazken, AFJET Afyonspor ligin ilk maçını 1-0 kazarak hanesine 3 puan yazdırdı.

- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA