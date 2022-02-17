Gümüşhane'de Karadeniz Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Zirve Etkinliği gerçekleştirildi

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'de Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Karadeniz Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Zirve Etkinliği gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de bir otelde gerçekleştirilen zirveye Türkiye, Gürcistan ve Romanya'dan proje ortakları katıldı.

Programın açılışında konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Pala, "Coğrafi işaretli ürünler dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de hızlı bir gelişme gösteren, yapısal olarak da doğal dengenin ve tarımsal üretimin devamlılığını, ürünlerde kalite standartlarının temini ve tüketici güveni ve verimliliğini sağlayan çok önemli bir alandır. Coğrafi işaretli ürünler için çeşitli rakamlar konuşulmakta olup dünya pazarının 200 milyar dolar civarında olduğu Avrupa pazarının da 50-60 milyar dolara ulaşan büyüklüklere vardığı tahmin edilmektedir" dedi.

Gümüşhane'nin 11 tescili yapılmış, 4 de başvuru aşamasında coğrafi işaretli ürünü olduğunu dile getiren Pala, "Türkiye tüm bölgeleriyle ve illeriyle coğrafi işaretli ürünlerde tarihten gelen medeniyetlerin beşiği konumunda olması hasebiyle doğal bir merkez konumunda olup inanılmaz bir potansiyele sahiptir. Doğu Karadeniz'in 6 ilinde halihazırda 57 coğrafi işaret tesciline sahip ürünümüz vardır. Bugün itibariyle Gümüşhane'de ise halihazırda 11 tescili yapılmış 4 de başvuru aşamasında ürünümüz mevcuttur. Ajansımız bu proje ile coğrafi işaretli ürünlerin önemini ve farklı Karadeniz ülkelerindeki coğrafi işaretli ürünlere ilişkin deneyimleri ve bu alandan paydaşları bizlerle buluşturuyor. Bugünkü zirve ile tüm paydaşlarımız Gürcistan ve Romanya'daki meslektaşları ile tanışacak ve tecrübe paylaşımlarında bulunarak ortak bir sinerji oluşturacaktır" diye konuştu.

DOKA Turizm ve Girişimcilik Birim Başkanı Mehmet Bozdoğan ise Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Projesi'nin ilk zirvesinin Gümüşhane'de yapıldığını ve projenin uluslararası bir proje olduğunu belirterek, "Karadeniz havzasında sınır ötesi işbirliği havzasından fonlanan, finanse edilen, Avrupa Birliği'nin ve ülkemizin de eş finansmanı ile birlikte uygulamaya geçirilen bir projedir. Yaklaşık 700 bin Euro'luk bir bütçeyi biz iki yıl içerisinde kullanacağız. Projeyi 6 ilimizin tamamında bölgesel olarak hayata geçirdik. Projemizin içerisinde eğitim programı var, Gümüşhane ayağını tamamladık bunun, Trabzon ayağı tamamlandı, Artvin ayağı tamamlandı. Giresun ve Ordu etapları devam edecek" ifadelerini kullandı.

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı İsmail Akçay da gelişen ve değişen dünyayı hep birlikte takip ettiklerini kaydederek, "Bu değişimden payımızı almamız lazım. Bu değişim ve gelişimi takip ederek kaçırmamamız lazım. Coğrafi işaretli ürünlerin katma değerlerinin yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Gümüşhane olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bizim coğrafi işaretli ürünümüz bildiğiniz gibi, yöresel ürünümüz olan pestil ve kömemizdir. Pestil ve kömemizle biz aslında Gümüşhane'de ilk inovasyonu yakaladık. Gümüşhane'de pestil ve kömeyi ticari bir ürün olarak pazara sunmaya başladık ve böyle bir başarı gösterdik. Yıllar önce büyüklerimiz tarafından duttan kuruyemiş olarak yapılan ürün misafirlere ikram edilir ve hediye olarak verilirdi. Daha sonra Gümüşhane'den bir girişimcimiz, bu ürünü ticari bir ürün haline getirdi. Bugün 30'un üzerinde işletme bu üründen ekmek yiyor, insanlar istihdam ediliyor ve Gümüşhane'nin tanıtımında da en büyük faktörlerden birisi. Demek ki Gümüşhane olarak biz de bu konuda önemli işler yapıyoruz. Bugün 11 tane coğrafi işaretli ürünümüz var. Bu işaretli ürünlerimizle biz de 200 milyar doların üzerindeki pazarda hak ettiğimiz payı almak istiyoruz. Bu projenin amacı bu. 11 tane coğrafi işaretli ürünümüzle bu pastadan pay almak için gayret ediyoruz" şeklinde konuştu. - GÜMÜŞHANE