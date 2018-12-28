Gümüşhane'de 86 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Gümüşhane'de son günlerde etkili olan kar yağışının ardından dün sabah itibariyle 247 olan kapalı köy yolu sayısı karla mücadele çalışmalarının ardından 86'ya düştü.

Açılan yollarda gece gerçekleşen tipi nedeniyle yine kapanmalar olsa da İl Özel İdaresi ekiplerin anında müdahaleleri ile yollar tekrar ulaşıma açıldı. Bugün itibariyle merkez ilçede 18, Kelkit'te 10, Köse'de 6, Kürtün'de 11, Şiran'da 26 ve Torul'da 15 olmak üzere toplam 86 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl genelinde 25 iş makinesi ile ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Yüksek kesimlerde 50 santimetreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle zaman zaman güçlüklerin yaşandığı Gümüşhane'de Karayolları yol ağında bulunan yüksek dağ geçitlerinde ekiplerin çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği, Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı geçitlerini kullanacak sürücülerin araçlarında mutlaka çekme halatı, zincir ve takoz bulundurması istendi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre kar yağışının genel olarak durduğu ve ara ara devam ettiği Gümüşhane'de gece en düşük sıcaklık il merkezinde eksi 3,4 derece, Kelkit ilçesinde eksi 8,9 derece, Köse ilçesinde eksi 8,4 derece, Kürtün ilçesinde eksi 2,6 derece, Şiran ilçesinde eksi 4,3 derece ve Torul ilçesinde eksi 1,6 derece olarak ölçüldü. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA