Gümüşhane Belediyesi gelecek yıl hiçbir tahakkuk kalemine zam yapmayacak
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Gümüşhane Belediyesi gelecek yıl hiçbir tahakkuk kalemine zam yapmayacak

10.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:26
Gümüşhane Belediyesi gelecek yıl hiçbir tahakkuk kalemine zam yapmayacak

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle 2021 yılında su, otobüs, taksi tarifeleri dahil 107 kalemden oluşan hiçbir tahakkuk kalemine zam uygulanmayacağını söyledi.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle 2021 yılında su, otobüs, taksi tarifeleri dahil 107 kalemden oluşan hiçbir tahakkuk kalemine zam uygulanmayacağını söyledi.

Çimen, makamında düzenlediği basın toplantısında, Gümüşhane Belediye Meclisinin dün gerçekleştirilen toplantısında, 2021 yılında uygulanacak fiyat tarifelerinin ele alındığını belirtti.

Pandemi nedeniyle ülkenin zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Çimen, "2020 yılında uyguladığımız fiyat tarifeleri 2021 yılında da geçerli olacak. 'Fiyatlarımız sabit kalsın, zam yapmayalım' dedik. Pandemi sürecinde milletimize, devletimize bizim de böyle bir katkımız olsun istedik." ifadesini kullandı.

Çimen, 107 kalemden oluşan otobüs, dolmuş ve su fiyatları gibi tarifelerin hiçbirine zam yapılmayacağının altını çizerek, "2021'de, bu yıl uyguladığımız fiyatların aynısı uygulanacaktır. Duyarlılıkları için meclis üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Su tüketim sisteminde yakın zamanda kartlı sayaçlara geçileceğini de dile getiren Çimen, şunları kaydetti:

"Son teknoloji olan kartlı su sayaçlarına geçilecek. Teknik şartnamesi bitmek üzere, inşallah 2021 yılında kartlı su sayacı dönemimiz olacak. Sayaçları biz vereceğiz vatandaşlarımıza, kontörlü ve kartlı olacak. Suyu kesildiği anda kontörünü yükleyip suyunu açabilecek."

Çimen, ayrıca, dün akşam saatlerinde kulüp binasında silahlı saldırıya uğrayan Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, saldırıyı esefle kınadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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