Gümüşdağ'dan Sneijder, Cengiz Ünder, Emre ve Visca Açıklaması
Spor Toto Süper Lig'i 2. bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayan Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor'da katıldığı programda gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı.
Spor Toto Süper Lig'i 2. bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayan Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor'da katıldığı programda gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Gümüşdağ, Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Wesley Sneijder, adı Fenerbahçe ile anılan Emre Belözoğlu, Trabzonspor'un ilgilendiği Edin Visca ve Manchester City'nin transfer etmek istediği Cengiz Ünder'le ilgili de konuştu.
İşte Gümüşdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Sneijder, şu anda Galatasaray'ın oyuncusu. Galatasaray'la sözleşmesi devam ediyorsa yorum yapmak doğru değil. Ancak Galatasaray ile sözleşmesi biterse, bize böyle bir istek gelirse değerlendirebiliriz. Sağdan soldan gelen bilgiler var, ayrılık olursa bunu değerlendirebiliriz.. Şu an Galatasaray'ın oyuncusu ve onlarla ile ne durumda olduklarını bilmiyorum. Ancak Sneijder önemli bir oyuncu"
"Emre'yi Fenerbahçe'den aldığımız zaman kulübüyle ilişkisi kesilmişti. Şu anda bizim futbolcumuz ve onu vermeye niyetim yok."
"Cengiz Ünder Başakşehir'de 1 yıl oynamasını istiyorum, Cengiz ile transferi konusunda henüz görüşmedik, şu an kampa geçtiler. Ciddi teklifler olduğu doğru ama vermeyi düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi, UEFA'da da ciddi gelirler var. Gelirler ile sattığım oyuncuyu tarttığımda mantıklı gelmiyor, alabilirim ama özel bir şey olmazsa vermek istemiyorum. Eğer Cengiz Ünder giderse Visca'yı göndermek olmaz"