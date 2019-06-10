“Gümrük Birliği’nin modernleşmesi yeni fırsatlar getirecektir”

Almaya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, DÜNYA Gazetesi Ankara Temsilcisi Ferit Parlak'ın Türkiye ve Almanya ilişkilerine yönelik sorularını yanıtladı.

“Gümrük Birliği’nin modernleşmesi yeni fırsatlar getirecektir”

Almaya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, DÜNYA Gazetesi Ankara Temsilcisi Ferit Parlak'ın Türkiye ve Almanya ilişkilerine yönelik sorularını yanıtladı.

Kaynak: Dunya.com

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