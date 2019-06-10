“Gümrük Birliği’nin modernleşmesi yeni fırsatlar getirecektir”
Almaya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, DÜNYA Gazetesi Ankara Temsilcisi Ferit Parlak'ın Türkiye ve Almanya ilişkilerine yönelik sorularını yanıtladı.
Almaya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, DÜNYA Gazetesi Ankara Temsilcisi Ferit Parlak'ın Türkiye ve Almanya ilişkilerine yönelik sorularını yanıtladı.
Kaynak: Dunya.com
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, darbe hazırlığındaki generali pirana dolu su tankına atarak infaz etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu