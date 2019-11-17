Gültepespor deplasmanda kazandı

17.11.2019 16:37 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:42

Gültepespor, ligin 9.haftasında deplasmanda oynadığı maçta güçlü rakibi Tomarza Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek deplasmandan 3 puanla döndü.



Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda zirveyi yakından ilgilendiren önemli karşılaşmada Tomarza Belediyespor ile Gültepespor Tomarza İlçe Stadında karşı karşıya geldi.



Büyük mücadeleye sahne olan zorlu doksan dakikanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Tomarza Belediyespor ve Gültepespor galibiyet için gol aradı. Deplasmanda oynayan Gültepespor 85.dakikada Ünal Narinç'in golü ile 1-0 öne geçti. Son dakikaları nefes kesen karşılaşmada Gültepespor skoru korudu ve sahadan 3 puanı tek golle aldı. Gültepespor aldığı bu kritik 3 puanla puanını 19 yaparken, sahasında mağlup olan Tomarza Belediyespor ise 15 puanda kaldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA