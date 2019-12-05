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Güler Sabancı’dan Topluma Gönüllülük Çağrısı

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla, Sabancı Center'da düzenlenen etkinlikte konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, "Tek ihtiyacımız olan, daha iyi bir 'geleceğe gönüllü olmak" ifadelerini kullandı.

05.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:33
Güler Sabancı’dan Topluma Gönüllülük Çağrısı

5 Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla, Sabancı Center'da düzenlenen etkinlikte konuşan Yönetim Kurulu Başkanı , "Tek ihtiyacımız olan, daha iyi bir 'geleceğe gönüllü olmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dunya.com

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