Güler Sabancı’dan Topluma Gönüllülük Çağrısı

05.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:33

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla, Sabancı Center'da düzenlenen etkinlikte konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, "Tek ihtiyacımız olan, daha iyi bir 'geleceğe gönüllü olmak" ifadelerini kullandı.