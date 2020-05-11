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Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor

Adana'da gül yetiştiricileri para kazanamamaktan dert yanarken, satıcıların daha fazla kazandığını belirtti. Üretici Tahir Tayboğa, serada yetiştirdiği gülün tanesini 1 liraya sattığını, çiçekçilerde ise 10 liraya varan fiyatlardan satıldığını söyledi.

Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor
11.05.2020 10:02 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:25

Adana'da üretici Tahir Tayboğa, serada yetiştirdiği gülün tanesini 1 liraya sattığını, çiçekçilerde ise 10 liraya varan fiyatlardan satıldığını belirterek, "Gülü üreten değil satan kazanıyor" dedi.

15 yıldır gül üreticiliği yapan Tahir Tayboğa, gül üretiminden dolayı üreticilerin kazanamadığını belirterek, "Normalde bizde ürün maliyeti 1 buçuk liraysa ithal gül geldiği zaman 1 liraya düşüyor ama çiçekçiler yine 10 liradan satıyor. Yani çiçekçi 5 liraya da alsa 1 liraya da alsa 10 liradan satıyor, olan yine üreticiye oluyor. Şuanda gülün tanesi bizde 1 lira ama çiçekçide fiyat yüksek, zengin semtte 5 lira, fakir mahallede 2 liraya sayarlar. Özel günlerde fiyatlar çok yüksek oluyor onu da çiçekçiler yapıyor bizim elimizde olan bir şey değil sonuçta bizim satış fiyatımız aynı" dedi.

Gül, üreticiye değil satıcıya kazandırıyor

"İTHAL ÜRÜN GELMEDİĞİ İÇİN GÜZEL PARA KAZANDIK"

Sevgililer Günü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde siparişleri yetiştiremediklerini belirten Tayboğa, "Geçen yıl Türkiye'ye ithal gül girdiği için ürün elimizde kaldı maalesef zarar ettik. Çok şükür bu sene ithal ürün gelmediği için güzel para kazandık" diye konuştu.

Gül, üreticiye değil satıcıya kazandırıyor

"ANNELER GÜNÜ'NDE İŞLERİMİZ AÇILDI"

Tahir Tayboğa, Anneler Gününde de para kazandıklarını vurgulayarak, "Satışlarımız çok kötüydü ama Anneler Günü'nde işlerimiz açıldı. Burada 80 ya da 100 bin liralık malımız var çok şükür 7 bin liraya yakın bir satış yaptık" diye konuştu.

Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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