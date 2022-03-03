Güçlü kadınların artması için destek alışverişi

'Kadınlar İçin' destek alışverişi etkinliği ile elde edilen gelir, Türk Eğitim Vakfı ile genç kızların eğitimine bağışlanacak. 5-6 Mart tarihlerinde gerçekleşecek destek alışverişi etkinliğinde moda, sanat ve iş dünyasından etkili kişilerin eşyaları kadınların güçlenmesine destek olmak için satışa çıkacak.

Aralarında Zeynep Tosun, Yasemin Öğün, Buse Terim ve Başak Gümülcinelioğlu'nun da olduğu alanında başarılı, etkili kişilerin, giyim ve aksesuardan ev dekorasyonuna kadar geniş bir ürün yelpazesindeki eşyalarını satışa çıkardıkları destek alışverişi 5-6 Mart tarihlerinde Akasya etkinlik alanında deneyimlenebilecek ve ürünler givin.co websitesinden bağışa dönüştürülebilecek.

Geleceğin güçlü kadınlarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında elde edilen gelir, genç kızların eğitim burslarına destek olmak için Türk Eğitim Vakfı (TEV)'na bağışlanacak ve Givin sosyal girişiminin Akasya'daki iyilik mağazası ve givin.co websitesi ile iyilik alışverişlerini büyüterek daha çok kişiye destek olmasını sağlayacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi