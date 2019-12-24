Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası’nın Teknik Genel Müdürü Mustafa Bulut oldu

24.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:22

Bosch Türkiye bünyesinde 1972 yılından bu yana dizel ve benzinli motorlar için enjektör üretimi gerçekleştirilen ve Bosch Grubu'nun dünyadaki en gözde üretim tesislerinden biri olan Bursa'daki Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası'nda Teknik Genel Müdürlük görevine Mustafa Bulut atandı.