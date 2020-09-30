Guardiola'nın 4 yılda savunmacı transferine 3.8 milyar TL harcaması tartışma konusu oldu

Manchester City'nin Leicester City'ye 5-2 yenilmesi sonrası oklar Menajer Pep Guardiola'ya döndü. İspanyol teknik adamın 2016'dan bu yana İngiliz kulübüne savunma hattı için tam 3.8 milyar TL para harcatması tartışma konusu oldu.

Manchester City'nin Leicester City'ye 5-2 yenilmesi gündem yarattı.

Menajer Pep Guardiola'nın 2016'dan bu yana İngiliz kulübüne savunma hattı için tam 419 milyon euro (3.8 milyar TL) para harcatması tartışma konusu oldu.

8 SAVUNMACI TRANSFER ETTİ

Son olarak Benfica'dan defans oyuncusu Ruben Dias'a 68 milyon euro harcanması öne çıkarıldı. Ayrıca bu sezon stoper Nathan Ake için 45 milyon euro ödenmişti. City, Laporte'a 65, Mendy'ye 57, Stones'a 55, Walker'a 52, Cancelo'ya 35 ve Danilo'ya 30 milyon euro bonservis parası verdi. Ancak bu 4 yıllık süreçte Şampiyonlar Ligi'nde beklenen başarı gelmezken, şampiyonluk Liverpool'a gitti.