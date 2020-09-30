Guardiola'nın 4 yılda savunmacı transferine 3.8 milyar TL harcaması tartışma konusu oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Guardiola'nın 4 yılda savunmacı transferine 3.8 milyar TL harcaması tartışma konusu oldu

30.09.2020 09:46 | Son Güncelleme: 30.09.2020 10:17

Manchester City'nin Leicester City'ye 5-2 yenilmesi sonrası oklar Menajer Pep Guardiola'ya döndü. İspanyol teknik adamın 2016'dan bu yana İngiliz kulübüne savunma hattı için tam 3.8 milyar TL para harcatması tartışma konusu oldu.

Manchester City'nin Leicester City'ye 5-2 yenilmesi gündem yarattı.

Menajer Pep Guardiola'nın 2016'dan bu yana İngiliz kulübüne savunma hattı için tam 419 milyon euro (3.8 milyar TL) para harcatması tartışma konusu oldu.

8 SAVUNMACI TRANSFER ETTİ

Son olarak Benfica'dan defans oyuncusu Ruben Dias'a 68 milyon euro harcanması öne çıkarıldı. Ayrıca bu sezon stoper Nathan Ake için 45 milyon euro ödenmişti. City, Laporte'a 65, Mendy'ye 57, Stones'a 55, Walker'a 52, Cancelo'ya 35 ve Danilo'ya 30 milyon euro bonservis parası verdi. Ancak bu 4 yıllık süreçte Şampiyonlar Ligi'nde beklenen başarı gelmezken, şampiyonluk Liverpool'a gitti.

Guardiola'nın 4 yılda savunmacı transferine 3.8 milyar TL harcaması tartışma konusu oldu
Haber Yorumları (1)
AFYONLU: LİGTE ŞAMPİYON BİLE OLAMADILAR BOŞ TEKNİK ADAM BOŞ TAKIM HİÇBİRİ 5 PARA ETMEZ
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Halil Sezai Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Samatta Mbaye Diagne Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Bursa Çocuk Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Guardiola'nın 4 yılda savunmacı transferine 3.8 milyar TL harcaması tartışma konusu oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 10:39:04. #1.15#
title