GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı!
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GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı!

GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Alman yarışma programı olan Schlang den Star'ı basan bir GTA hayranı, sunucuya GTA 6'nın ne zaman çıkacağını sordu.

Rockstar Games'in popüler aksiyon serisi GTA, oyun tarihinin en önemli yapımları arasında yer alıyor. Bu nedenle, GTA hayranları bazen çok tutkulu olabiliyor. Özellikle, 2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5'in 8 yaşında olduğunu düşünülürse, GTA 6'yı bekleyen oyuncu sayısının bir hayli fazla olduğu söylenebilir. Son dönemde GTA 6 hakkında ortaya çıkan iddialar ve sızan bazı görüntüler olsa da Rockstar Games yeni oyun hakkında henüz resmi bir açıklama yapmış değil.

SAHNEYE ATLAYIP, SUNUCUYA "GTA 6 HANGİ CEHENNEMDE?" SORUSUNU YÖNELTTİ

Alman yarışma programı Schlang den Star'ın canlı yayınını basan GTA hayranı kendisini 'Taser' olarak tanıttı ve programın sunucusu Elton'a "GTA 6 hangi cehennemde?" sorusunu yöneltti. Sahneye bir anda koşarak çıkmasından dolayı kadın yarışması biraz korkmuş olsa da, Elton, bu tarz olaylara alışık bir tavır sergiledi.

Taser, Elton'a "Yapacağın en iyi şey bunu kameraya doğru söylemek: GTA 6 nerede?" dedi Elton ise, "Hayır, buna ihtiyacım yok. Daha GTA 5'i bitirmedim bile" dedi. Aralarında geçen diyalogun ardından Taser, güvenlik görevlisi eşliğinde sahneden çıkartıldı.

Video Kaynak: Dosa film und fernsehproduktion Schweiz

Canlı yayını basan oyuncunun bunu Schlang den Star isimli yarışma programında yapmasının sebebi, sunucu Elton'un daha önce Halo 3 ve benzeri popüler oyunların Almanca dublajlarını yapmış olması.

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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