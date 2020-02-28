GSYH 2019 yılında yüzde 0.9 arttı

28.02.2020 11:35 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:35

Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksi olarak 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0.9 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Dönemsel GSYH, 2019 dördüncü çeyrek" verilerinde; üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH'nin, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14.9 artarak 4 trilyon 280 milyar 381 milyon liraya yükseldiği belirtildi.

2019 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 51 bin 834 lira, dolar bazında 9 bin 127 olarak hesaplandı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde de; 2019 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 7.4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4.6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 3.7 ve tarım sektörü yüzde 3.3 arttı. İnşaat sektörü yüzde 8.6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 1.8 azaldı.

GSYH 2019 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 6.0 arttı

GSYH dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.0 artarken mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2019 üçüncü çeyreğine göre yüzde 1.9 arttı.

TÜİK verilerine göre;

"Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre de yüzde 6.0 arttı.

"Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini yüzde 17 artarak 1 trilyon 189 milyar 855 milyon liraya ulaştı. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla dolar bazında 205 milyar 692 milyon oldu. "Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2019 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 0.7 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 57.4 oldu.

"Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 6.8 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2.7 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 0.6 azaldı."2019 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı yüzde 6.4 artaken ithalatı ise yüzde 3.6 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4.4 ithalatı da yüzde 29.3 arttı.

"İşgücü ödemeleri 2019 yılında yüzde 19.9 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 11.5 arttı. İşgücü ödemeleri, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19.5, net işletme artığı/karma gelir yüzde 16.7 arttı.

"İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yıl yüzde 33.8 iken bu oran 2019 yılında yüzde 35.1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 48.7'den yüzde 47.0'ye düştü."

Kaynak: DHA