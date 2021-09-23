GS TV spikeri yine çıldırdı: Yediğimiz gole bak ya!
Galatasaray kulüp televizyonunda maçları anlatan Serbay Şenkal, verdiği tepkilerle yine gündemi salladı. Şenkal, 3-0 kaybedilen maçta yenilen gollerde adeta yıkıldı. İlk golde yaptığı sitem dikkat çekti. Şenkal, "Yediğimiz gole bak ya Kerem ağabey. Bomboş bıraktılar" sözleriyle takıma isyan etti.
Ligin 6. haftasında Kayserispor'da deplasmanda 3-0 kaybeden Galatasaray'da moraller altüst oldu. Kulüp televizyonunda maçları coşkulu şekilde anlatan Serbay Şenkal, yenilen gollerden sonra adeta yıkıldı.
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Şenkal, yenilen ilk golde yapılan hatalara inanamadı. Boşta kalan Thiam'ın ağlara yolladığı toptan sonra Şenkal, takıma isyan etti. Şenkal, "Yediğimiz gole bak ya Kerem ağabey. Bomboş kaldı" sözleriyle yorumcu arkadaşına takım için isyan etti. Özellikle üçüncü golden sonra Şenkal'ın keyfi kaçtı.
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