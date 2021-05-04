GS TV çıldırdı! Belhanda'nın ardından Burak Yılmaz'ın gollerine de sansür uygulandı
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GS TV çıldırdı! Belhanda'nın ardından Burak Yılmaz'ın gollerine de sansür uygulandı

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Geçtiğimiz haftalarda Younes Belhanda'yı sansürleyen GS TV, bu kez de Burak Yılmaz'ı hedefine aldı. Burak'ın Sarı-Kırmızılı formayı giydiği dönemde Beşiktaş'a attığı gol sansüre uğradı. Geçmişten Günümüze Derbiler programında 4 Ocak 2015'teki Beşiktaş-Galatasaray maçında Burak Yılmaz'ın siyah beyazlılara attığı gol kesildi. Galatasaray'ın eski oyuncularına karşı olan bu tutumu tepki çekti.

Galatasaray'ın eski futbolcularına karşı olan tutumu tepki çekiyor. Geçtiğimiz günlerde kulüpten gönderilen Belhanda'nın hat-trick yaptığı Gençlerbirliği maçında Faslı oyuncunun gollerini vermeyen GS TV, bu kez de Burak Yılmaz'ı hedefine aldı. Sarı-Kırmızılılar, derbilerle ilgili yapılan programda Burak'ın gollerini kesti.

GS TV çıldırdı! Belhanda'nın ardından Burak Yılmaz'ın gollerine de sansür uygulandı

BEŞİKTAŞ'A ATMIŞTI

eçmişten Günümüze Derbiler programında 4 Ocak 2015'teki Beşiktaş-Galatasaray maçında Burak Yılmaz'ın siyah beyazlılara attığı gol kesildi. Sarı-Kırmızılı forma ile şampiyonluklar yaşayıp, kulübe para kazandırarak ayrılan Burak'a karşı alınan bu tavır tepki çekti.

GS TV çıldırdı! Belhanda'nın ardından Burak Yılmaz'ın gollerine de sansür uygulandı
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