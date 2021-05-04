GS TV çıldırdı! Belhanda'nın ardından Burak Yılmaz'ın gollerine de sansür uygulandı

Geçtiğimiz haftalarda Younes Belhanda'yı sansürleyen GS TV, bu kez de Burak Yılmaz'ı hedefine aldı. Burak'ın Sarı-Kırmızılı formayı giydiği dönemde Beşiktaş'a attığı gol sansüre uğradı. Geçmişten Günümüze Derbiler programında 4 Ocak 2015'teki Beşiktaş-Galatasaray maçında Burak Yılmaz'ın siyah beyazlılara attığı gol kesildi. Galatasaray'ın eski oyuncularına karşı olan bu tutumu tepki çekti.