GS PSV ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? GS - PSV maçı hakemi kim, nerede oynanıyor? Muhtemel 11'ler
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GS PSV ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? GS - PSV maçı hakemi kim, nerede oynanıyor? Muhtemel 11'ler

GS PSV ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? GS - PSV maçı hakemi kim, nerede oynanıyor? Muhtemel 11'ler
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray yarın PSV'yi konuk edecek. İlk maç 5-1 tamamlanmıştı. Bu maçta tur atlaması için temsilcimizin en az 4 farklı galibiyet alması gerekiyor. Peki, GS PSV maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray - PSV Eindhoven hangi kanalda, saat kaçta başlayacaktır? İşte detaylar...

Heyecanla beklenen ön eleme rövanş maçı yarın başlayacak. Galatasaray - PSV maçı hakemi belli oldu mu? Galatasaray - PSV ilk 11 kimler var? Galatasaray - PSV nerede oynanacak? Maç İstanbul'da mı oynanıyor? GS-PSV maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda? Maç ücretsiz mi yayınlanacak?

GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

GS - PSV maçı 28 Temmuz Çarşamba günü akşam saat 21:00 'da başlayacaktır.

GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN MAÇI HANGİ KANALDA? MAÇ ÜCRETSİZ Mİ?

GS - PSV maçı yarın akşam 28 Temmuz saat 21:00 'da TV8'de yayınlanacaktır. Maç ücretsiz ekranlara gelecek. TV8'den canlı şekilde maçı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN HAKEMİ KİM OLACAK?

Maçı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN İLK 11 AÇIKLANDI MI?

Muhtemel 11'ler şu şekilde:

PSV: Drommel, Teze, Andre Ramalho, Obispo, Max, Sangare, Rosario, Madueke, Mario Götze, Gakpo, Eran Zahavi

GALATASARAY: Muslera, Sekidika, Alpaslan, Öztürk, Ömer Bayram, Luyindama, Ryan Babel, Arda Turan, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed

GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Türk Telekom Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak.

GÜNCELLEME : Zemin yenilemesinden dolayı maç Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

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GS PSV ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? GS - PSV maçı hakemi kim, nerede oynanıyor? Muhtemel 11'ler - Haberler
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