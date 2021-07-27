GS PSV ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? GS - PSV maçı hakemi kim, nerede oynanıyor? Muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray yarın PSV'yi konuk edecek. İlk maç 5-1 tamamlanmıştı. Bu maçta tur atlaması için temsilcimizin en az 4 farklı galibiyet alması gerekiyor. Peki, GS PSV maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray - PSV Eindhoven hangi kanalda, saat kaçta başlayacaktır? İşte detaylar...