Grup liderliği, Süper Lig'e havlu attıracak! Avrupa'nın Galatasaray'a faturası çok ağır oldu

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'la golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla zirvenin çok uzağına düşerken, Avrupa Ligi dönüşü Süper Lig'de kaybedilen puanlar dikkat çekti.

GALATASARAY, 5 MAÇTA 10 PUAN BIRAKTI

Sporx'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki macerası 16 Eylül'de Lazio maçıyla başladı. Sarı-kırmızılı ekip o günden sonra Avrupa dönüşlerinde 5 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar bu 5 maçta yalnızca bir kez kazandı. İki maçtan beraberlikle ayrılan Galatasaray üç maçı ise kaybetti. Fatih Terim'in ekibi bu maçlardan 5 puan çıkarırken 10 puan kaybı yaşadı.

TEK GALİBİYETİNİ ÇAYKUR RİZESPOR'DAN ALDI

Galatasaray bu maçlarda Beşiktaş ve Alanyaspor'a kaybederken Yeni Malatyaspor ve Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. Galatasaray tek galibiyetini ise Çaykur Rizespor'a karşı elde etti.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet