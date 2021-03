GRT Coin nedir? Güncel The Graph (GRT) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside The Graph. GRT coin, hem DeFi hem de daha geniş Web3 ekosistemindeki birçok uygulamayı güçlendiren, Ethereum ve IPFS gibi ağlar için verileri sorgulamak için bir indeksleme protokolüdür. GRT coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, GRT Coin nedir? Güncel The Graph (GRT) Coin yorum ve grafiği

The Graph bugünkü fiyatı ₺12,42 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺1.524.595.803 TRY. The Graph son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #46, piyasa değeri ₺15.468.558.686 TRY. Dolaşımdaki arz 1.245.666.867 GRT coin ve maksimum seviyede. 10.000.000.000 GRT coin.

GRT COİN NEDİR?

GRT, hem DeFi hem de daha geniş Web3 ekosistemindeki birçok uygulamayı güçlendiren, Ethereum ve IPFS gibi ağlar için verileri sorgulamak için bir indeksleme protokolüdür. GRT herkes, uygulamaların blockchain verilerini almak için GraphQL kullanarak sorgulayabileceği, alt GRT adı verilen açık API'ler oluşturabilir ve yayınlayabilir. Üretimde, geliştiricilerin The Graph'i geliştirmeye başlamasını kolaylaştıran barındırılan bir hizmet var ve merkezi olmayan ağ bu yılın sonlarında başlayacak. GRT şu anda Ethereum, IPFS ve POA'dan gelen endeksleme verilerini destekliyor ve yakında daha fazla ağ gelecek.

Bugüne kadar, Uniswap, Synthetix, Aragon, AAVE, Gnosis, Balancer, Livepeer, DAOstack, Decentraland ve diğerleri gibi DApp'ler için binlerce geliştirici tarafından 3.000'den fazla alt GRT konuşlandırıldı. GRT kullanımı Aylık% 50'nin üzerinde arttı ve 2020 Eylül ayında 7 milyardan fazla sorguya ulaştı.

Graph, test ağında 200'den fazla Indexer Node'u ve Ekim 2020 itibarıyla Küratör Programında yer alan 2.000'den fazla Küratörü içeren küresel bir topluluğa sahiptir. The Graph, ağ gelişimini finanse etmek için topluluk üyelerinden, stratejik VC'lerden ve blok zincirindeki etkili bireylerden fon topladı. Coinbase Ventures, DCG, Framework, ParaFi Capital, CoinFund, DTC, Multicoin, Reciprocal Ventures, SPC, Tally Capital ve diğerlerini içeren topluluk. GRT Vakfı ayrıca 99 ülkeden (ABD hariç) katılımla halka açık bir GRT Satışını başarıyla tamamladı. GRT, Kasım 2020 itibariyle bugüne kadar ~ 25 milyon dolar topladı.

GRT Kurucuları Kimlerdir?

GRT ekibi, Ethereum Foundation, OpenZeppelin, Decentraland, Orchid, MuleSoft'tan, halka arz ve Salesforce, Puppet, Redhat ve Barclays tarafından satın alınmaya kadar giden profesyonellerden oluşuyor.

İlk kurucu ekipte Yaniv Tal (proje lideri), Brandon Ramirez (araştırma lideri) ve Jannis Pohlmann (teknoloji lideri) bulunuyor.

Kurucuların mühendislik geçmişi var ve 5-8 yıldır birlikte çalışıyorlar. Tal ve Ramirez, USC'de elektrik mühendisliği eğitimi aldı ve halka arz edilen ve SalesForce'a satılan bir API geliştirici araçları şirketi olan MuleSoft'ta birlikte çalıştı.

Daha önce birlikte bir geliştirici araçları başlangıcını kurdular ve kariyerlerinin önemli bir bölümünü API yığınını optimize etmek için çalışarak geçirdiler. Kurucular, son başlangıçlarında Datomic adlı değişmez bir veritabanı üzerine özel bir çerçeve oluşturdular. Graph, GraphQL sorgu dilini kullanarak değişmez API'ler ve veri erişimi oluşturmak için bu vizyondan doğmuştur.

GRT Benzersiz Kılan Nedir?

GRT, güvenilir merkezi olmayan kamu altyapısını ana akım pazara getirmek için çalışıyor. The Graph Network'ün ekonomik güvenliğini ve sorgulanan verilerin bütünlüğünü sağlamak için katılımcılar Graph Token (GRT) kullanır. GRT, ağa dizin oluşturma ve iyileştirme hizmetleri sağlamak için Dizin Oluşturucular, Küratörler ve Temsilciler tarafından kilitlenen bir iş belirtecidir.

GRT , ağdaki kaynakları tahsis etmek için kullanılan Ethereum blok zincirinde bir ERC-20 belirteci olacaktır . Aktif Endeksleyiciler, Küratörler ve Yetkilendirenler, yaptıkları işin miktarı ve GRT payları ile orantılı olarak ağdan gelir elde edebilirler. İndeksleyiciler indeksleme ödülleri (yeni ihraç) ve sorgu ücretleri kazanırken, Küratörler sinyal verdikleri alt GRT için sorgu ücretlerinin bir kısmını kazanır. Delegatörler, delege ettikleri Dizin Oluşturucu tarafından kazandıkları gelirin bir kısmını kazanır.

Dolaşımda Kaç (GRT) Sikkesi Var?

Mainnet lansmanındaki toplam GRT arzı, ~ 1.245.666.867 GRT'lik ilk dolaşım arzıyla 10 milyar token olacak. Endeksleme ödülleri şeklinde yeni token ihracı yıllık% 3'ten başlayacak ve The Graph Council'in gelecekteki teknik yönetişimine tabi olacak. GRT token ekonomisi hakkında buradan ve dağıtım bilgilerini buradan okuyabilirsiniz .

GRT Ağı Nasıl Güvenceye Alınır?

GRT, blok zincirlerinin üzerine açık bir veri katmanı oluşturdu: İndeksleyiciler, Graph Node'u çalıştırmak için kendi Ethereum arşiv düğümlerini çalıştırabilir veya Infura veya Alchemy gibi düğüm operatörlerini kullanabilirler.

Herhangi bir analiz şirketi, The Graph tarafından indekslenen alt GRT verilerini sorgulamak için bir uygulama oluşturabilir. Alt GRT , verileri blok zincirinden en sorunsuz ve verimli şekilde çekebilmek için açık API'lerdir.