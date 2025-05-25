Gripin kimdir, Gripin Galatasaraylı mı? Gripin Yenikapı Galatasaray şampiyonluk konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Gripin kimdir, Gripin Galatasaraylı mı? Gripin Yenikapı Galatasaray şampiyonluk konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?
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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu. Gripin o isimlerden merak edilenlerden iri oldu. Peki, Gripin kimdir, Gripin Galatasaraylı mı?

Galatasaray'da 25. şampiyonluk kutlamaları hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Yenikapı Meydanı'nda yapılacak olan kutlamalarda sahne alacak isimler de belli oldu. Kutlamalarda ünlü şarkıcılar Hadise, Edis, Altay, Kenan Doğulu, Sıla ve Emir Can İğrek gibi isimler şarkılarıyla taraftarları coşturacak. Peki, Gripinkimdir, Gripin Galatasaraylı mı? Gripin Yenikapı konseri saat kaçta başlayacak?

GRİPİNKİMDİR?

Gripin '90 yılların sonunda bir araya gelen, İstanbullu bir rock gruptur. Kariyerini cover parçaları söylerken başladı, Bronx gibi barlarda sahne alıp geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. 2000 yılından itibaren kendi şarkılarını yazmaya başladılar. Hikayeler Anlatıldı isimli ilk albümü 2004 yılında GRGDN tarafından yayınlandı. Albümü 2005'te şarkıların akustik versiyonlarıyla, iki yeni şarkı ekleyip duble albüm olarak yeniden çıkardılar. Gripin adlı ikinci stüdyo albümleri 26 Şubat 2007'de Sony BMG/GRGDN tarafından yayınlandı. Albüme maNga'nın solisti Ferman Akgül, Pamela Spence ve Emre Aydın gibi ünlülerin katkısı da oldu. Grubun prodüktörü Haluk Kurosman'ın ismini bu sefer söz yazarı ve besteci olarak da görebiliriz.

Grubun elemanları: Süreyya Birol Namoğlu (vokal), Murat Başdoğan (gitarlar), Evren Gülçığ (bas gitar), İlker Baliç (davul) ve Arda İnceoğlu (klavye ve altyapılar)

GRİPİN YENİKAPI KONSERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Gripin Yenikapı konseri saati henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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