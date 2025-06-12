ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Grekoromen güreşte hangisi serbesttir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

GREKOROMEN GÜREŞTE HANGİSİ SERBESTTİR?

A: Rakibin yüzüne dokunmak

B: Rakibi kafakola almak

C: Rakibin bacaklarından tutmak

D: Rakibin giysisinden çekmek

Cevap : B