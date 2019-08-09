Grekoromen Güreş Milli Takımı, dünya şampiyonasına hazırlıklanıyor

09.08.2019 10:58

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Grekoromen Milli Takımı'nın Bolu kampı sürüyor.

Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarına devam eden milli takımı, Bolu Valisi Ahmet Ümit ziyaret etti.

Antrenman öncesinde sporcularla bir araya gelen Vali Ümit, "Bizler her ne kadar kendimiz güreşçi değilsek de bu spora yabancı olmayan insanlarız. Güreş bizim en kadim sporumuz. Aynı zamanda dünyada güreşle ilgili birçok kural bizim sporcularımızı yenebilmek için konulmuştur. Sizler sadece bir güreşçi değilsiniz, aynı zamanda milletimizi, tarihimizi temsil ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra milli güreşçi Rıza Kayaalp'e takım arkadaşlarına ikram edilmek üzere baklava veren Ümit, sporcular antrenman yaptığı esnada teknik direktör Salih Bora ve antrenörlerden bilgi aldı.

Vali Ümit, Bolu'nun her branştan çok sayıda kulüp tarafından tercih edilen bir kamp yeri olduğuna dikkati çekerek, önümüzdeki yıllarda çok daha geniş kapsamlı, tüm ihtiyaçlara cevap verecek altyapı ortamı oluşturulacağını bildirdi.

Öztürk: "Burada antrenmanlarımız çok verimli oluyor"

Ahmet Ümit'e kamp hakkında bilgi veren mili takım antrenörü Remzi Öztürk, Bolu'yu tercih etmelerindeki en büyük sebebin bölgedeki oksijen miktarı ve nem oranı olduğunu aktardı.

Öztürk, "Burada antrenmanlarımız çok verimli oluyor. Çocuklar çok verimli antrenman yapabiliyorlar ve diğer etkenlerle de burası bize çok büyük avantajlar sağlıyor." diye konuştu.

Bölgede bulunan tesislerdeki eksiklikler hakkında da Vali Ümit'e bilgi veren Öztürk, burada yaptıkları kamplardan sonra katıldıkları şampiyonaların hepsinden iyi sonuçlarla döndüklerini anlattı.

Güreşçilerin antrenmanını sonuna kadar izleyen Vali Ümit, daha sonra milli takım antrenörleriyle birlikte tesislerde incelemede bulundu.

Kaynak: AA