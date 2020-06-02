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Gregg Popovich'ten Trump'a sert eleştiri: Biraz beyni olsa, çıkar kalabalığa bir şeyler söylerdi

San Antonio Spurs ve ABD Milli Takımı'nın başantrenörü efsane çalıştırıcı Gregg Popovich, George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ABD'de başlayan protestolar hakkında konuştu.

02.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:10

ABD, George Floyd'un polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından protesto gösterileri ile çalkanıyor. Binlerce insanın sokağa döküldüğü gösterilerde polis şiddeti protesto ediliyor.

Birçok ünlü ismin destek verdiği gösteriler hakkında açıklamalarda bulunan San Antonio Spurs ve ABD Basketbol Milli Takımı'nın başantrenörü efsane çalıştırıcı Gregg Popovich, oldukça sert ifadeler kullandı. The Nation'dan Dave Zirin'e konuşan Gregg Popovich, sistemin değişmesi gerektiğini savundu.

"HİÇBİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

Polis şiddetinin ve ırkçılığın daha önce de birçok kez yaşandığının altını çizen Popovich "Ama hiçbir şey değişmiyor. Protestoların bu kadar hararetli olmasının nedeni de bu. Ancak liderler sorunun ne olduğunu anlamaya çalışmadıkları sürece hiçbir değişiklik olmayacak. Beyaz Amerikalılar, sürekli bu problem üzerine düşünmekten kaçındı. Bu da değişmeli" dedi.

"TRUMP'IN BİRAZ BEYNİ OLSA ÇIKAR BİR ŞEYLER SÖYLERDİ"

ABD Başkanı Donald Trump'ı da eleştiren Popovich, şu ifadeleri kullandı:

"Trump halkı birleştirmeye çalışmıyor. Bu inanılmaz! Trump'ın birazcık beyni olsa, üstelik yüzde 99 oranında kötülük için çalışsa bile, insanları birleştirmek için çıkıp kalabalığa bir şey söylerdi. Ama bunu umursamıyor. Ne yapılması gerektiği çok açık… Basit bir şekilde 'Siyahların yaşamları değerlidir' diyen bir başkana ihtiyacımız var. Ancak Trump bunu yapacak kişi değil. Trump sadece bölücü değil aynı zamanda bir yok edici. Onun varlığı senin ölümün demek."

(Sözcü)

Gregg Popovich'ten Trump'a sert eleştiri: Biraz beyni olsa, çıkar kalabalığa bir şeyler söylerdi
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