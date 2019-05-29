Gratis, müşteri memnuniyetinde halk tarafından birinci seçildi

Gratis, uzmanlığı ve fark yaratan servis anlayışı ile müşteri deneyimlerini en iyi yöneten markaların ödüllendirildiği A.L.F.A Awards'da "Kişisel Bakım/Kozmetik Mağazası" kategorisinde birinci oldu.

Gratis'ten yapılan açıklamaya göre, müşteri deneyimlerini en iyi yöneten markaların belirlendiği A.L.F.A. Awards'ın ödül töreni, Marketing Türkiye dergisi ve Akademetre iş birliğiyle bu yıl 5'inci i kez düzenlendi.

Gratis, halk jürisinin oyları ile "Customer Brand" seçilerek "Kişisel Bakım/Kozmetik Mağazası" kategorisinde birincilik ödülünü aldı. Şirket, "Mağazacılık Deneyimi" ve "Sadakat Kartları" kategorilerinde ise öne çıkan ilk 3 markadan biri oldu.

Dünyaca ünlü markaların da içinde bulunduğu yüzlerce markayı Türk tüketicilerine sunmasının yanı sıra müşterilerinin keyifli alışveriş deneyimi yaşamasını da hedefleyen Gratis, hizmetlerini de bu yönde geliştirmeye devam ediyor. Bu hedefi doğrultusunda kendi sektöründe bir ilke imza atarak koşulsuz iade hizmetini başlatan Gratis, ayrıca müşteri beklentileri doğrultusunda Beauty konsepti ile güzellik hizmetleri de sunuyor.

Müşteri memnuniyeti ve keyifli alışveriş deneyimlerini hedefleyerek sunduğu hizmetlerin başarısını "Müşteri Deneyimlerini En İyi Yöneten Marka" ödülü ile taçlandıran Gratis, daha önce de "aşık olunan marka" ve "kişisel bakım sektörünün 1 numaralı markası" gibi pek çok ödül aldı.

Türkiye çapında 79 ilde 600'ü aşkın mağazası ile hizmet veren Gratis, makyaj ürünlerinden bebek bakımına, temizlik ve hijyenden atıştırmalığa kadar 12 farklı kategoride 8 binden fazla ürünü müşterileri ile buluşturuyor.

Kaynak: AA