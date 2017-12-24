Grandmedical Manisaspor-Balıkesirspor Baltok: 3-1

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Grandmedical Manisaspor, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 3-1 mağlup etti.

Grandmedical Manisaspor-Balıkesirspor Baltok: 3-1



TFF 1. Lig'in 17. haftasında Grandmedical Manisaspor, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 3-1 mağlup etti.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Süleyman Abay, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner Özaral

Grandmedical Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Abdülkadir Korkut (Dk. 89 Kağan Miray Bağış), Mikic, Ümit Yasin Arslan, İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 69 Berkay Samancı), Metin Yüksel, Mustafa Sevgi, Sebaihi, Zahit Fındık (Dk. 90 Alper Önal), Meye, Perovic

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Uğur Aygören (Dk. 77 Mehmet Boztepe), Cüneyt Köz, Glumac, Bülent Cevahir, Nizamettin Çalışkan (Dk. 76 Kethevoama), Cumali Bişi, Otoo, Aissati, Sedat Şahintürk, Abdulkadir Özgen Goller: Dk. 13 Zahit Fındık, Dk. 73 Meye, Dk. 76 Metin Yüksel (Grandmedical Manisaspor), Dk. 88 Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kartlar: Dk. 24 Cumali Bişi, Dk. 39 Cüneyt Köz Dk. 48 Aissati (Balıkesirspor Baltok) Dk. 26 Perovic, Dk. 35 Meye, Dk. 41 Ümit Yasin Arslan, Dk. 58 Mikic, Dk. 90 Zahit Fındık (Grandmedıcal Manisaspor

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Kaynak: Skorer

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