Grandmedical Manisaspor-Balıkesirspor Baltok: 3-1
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Grandmedical Manisaspor, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 3-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Grandmedical Manisaspor, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Süleyman Abay, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner Özaral
Grandmedical Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Abdülkadir Korkut (Dk. 89 Kağan Miray Bağış), Mikic, Ümit Yasin Arslan, İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 69 Berkay Samancı), Metin Yüksel, Mustafa Sevgi, Sebaihi, Zahit Fındık (Dk. 90 Alper Önal), Meye, Perovic
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Uğur Aygören (Dk. 77 Mehmet Boztepe), Cüneyt Köz, Glumac, Bülent Cevahir, Nizamettin Çalışkan (Dk. 76 Kethevoama), Cumali Bişi, Otoo, Aissati, Sedat Şahintürk, Abdulkadir Özgen Goller: Dk. 13 Zahit Fındık, Dk. 73 Meye, Dk. 76 Metin Yüksel (Grandmedical Manisaspor), Dk. 88 Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 24 Cumali Bişi, Dk. 39 Cüneyt Köz Dk. 48 Aissati (Balıkesirspor Baltok) Dk. 26 Perovic, Dk. 35 Meye, Dk. 41 Ümit Yasin Arslan, Dk. 58 Mikic, Dk. 90 Zahit Fındık (Grandmedıcal Manisaspor)
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