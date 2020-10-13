Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 487.2 TL'den işlem görüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 487.2 TL'den işlem görüyor

13.10.2020 11:09 | Son Güncelleme: 13.10.2020 11:32

Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 487,2 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3.267 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 487,6 liradan tamamladı.

ONS FİYATI AZALIŞ GÖSTERDİ

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.919 dolar seviyesinde bulunuyor. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ZEW endeksleri, ABD'de enflasyonun takip edileceğini bildiren analistler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun da yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 487.2 TL'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Haber Yorumları (1)
CORC: AMAN TANRIM!HEMEN GİDİP ALAYIM. ÇOK DÜŞMÜŞ!!:))
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ali Babacan Murat Kurum Donald Trump Vladimir Putin
Magazin Emrah Özgü Namal Yekta Kopan Sadri Alışık
Spor Samatta Ozan Kabak Gökhan Töre Rıza Çalımbay Josef De Souza
Daha Fazla Alkol İzmir Milli Arsenal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 487.2 TL'den işlem görüyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 11:42:23. #1.15#
title