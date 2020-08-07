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Ons altın 2.075 dolarla rekor kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı

Altının ons fiyatı 2.075 dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 2.060 dolar seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda gram altın 485 liradan, çeyrek altın 796 liradan, cumhuriyet altını ise 3.241 liradan satılıyor.

07.08.2020 10:37 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:07

Dün yüzde 1,24 değer kazanan altının ons fiyatı, bugün ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği beklentileri ile Asya piyasalarında 2.075 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 10.40 itibarıyla 2.060 dolardan işlem görüyor. Dün, 485 lirayla rekor seviyeye çıkan ve daha sonra günü yüzde 3,9 kazançla tamamlayan altının gram fiyatı da şu dakikalarda 485 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET KAÇ LİRA?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 796 lira, cumhuriyet altını 3.241 liradan satılıyor. Analistler, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki gerilimin devam etmesi ve yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğini ifade etti.

'ONS ALTINDA 2.075 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.075 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 450-490 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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Ons altın 2.075 dolarla rekor kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı

Kaynak: AA

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