Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 475 liradan işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 475 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 475 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 778 lira, cumhuriyet altını da 3.172 liradan satılıyor.

21.09.2020 11:07 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:32

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 474,5 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla 475 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 778 lira, cumhuriyet altını da 3.172 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.944 dolar seviyesinde bulunuyor.

'ONS ALTINDA 1.980 DOLAR DİRENÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 doların destek, 1.980 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 475 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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