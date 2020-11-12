Gram altın 474 lira seviyelerinde
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Gram altın 474 lira seviyelerinde

12.11.2020 10:55 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:12
Gram altın 474 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 473,8 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 473,8 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 7,7 altında 468 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 473,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 775 lira, Cumhuriyet altını da 3.163 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.869 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ekonomilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çıkışlarının düzensiz olabileceği beklentisinin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de enflasyon ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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