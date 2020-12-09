Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 468 liradan işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 468 liradan işlem görüyor

09.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:14

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 468 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 767 lira, cumhuriyet altını da 3.127 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 470,2 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 468 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 767 lira, cumhuriyet altını da 3.127 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.859 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ONS ALTINDA 1.885 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, yeni tip koronavirüs aşısı ve Brexit konusundaki olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Bugün ABD'de toptan eşya stokları ile JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.885 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 468 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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