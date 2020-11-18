Gram altın 467 liradan işlem görüyor
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Gram altın 467 liradan işlem görüyor

18.11.2020 11:01 | Son Güncelleme: 18.11.2020 11:57

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 467,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 767 lira, Cumhuriyet altını da 3.127 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 466 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 467,8liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 767 lira, Cumhuriyet altını da 3.127 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.882 dolar seviyesinde işlem görüyor.

KORONA AŞISINDAKİ GELİŞMELER ALTINI ETKİLEDİ

Analistler, ABD ve Avrupa merkez bankalarının başkanlarının dün katıldıkları etkinliklerde, ekonomideki toparlanmanın belirsizliğine ve salgına ilişkin risklere dikkati çektiğini ancak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışıyla altının ons fiyatında yön arayışının sürdüğünü söyledi. Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ise konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.

Gram altın 467 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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