Haftaya düşüşle başlayan gram altın, 466 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 466 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde altında 466,1 liradan tamamladı.

GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Gram altın, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 466 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını da 3.116 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.889 dolar seviyesinde işlem görüyor.

KORONAVİRÜS SALGINI ETKİSİ

Analistler, küresel ekonomilerde teşviklerin devam edeceği beklentisine karşın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışıyla altının ons fiyatında yön arayışının sürdüğünü söyledi. Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının ve ABD'de New York Fed sanayi endeksi verileri takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan