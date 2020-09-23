Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 463 liradan işlem görüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 463 liradan işlem görüyor

23.09.2020 10:35 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:18

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 463 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 759 lira, cumhuriyet altını da 3.093 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 468,4 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 463 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 759 lira, cumhuriyet altını da 3.093 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, düşüşünü 3'üncü işlem gününe taşırken, şu dakikalarda 1.877 dolar seviyesinde bulunuyor.

'ONS ALTINDA 1.920 DOLAR DİRENÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR'

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilim, artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin risk algısına yön verdiğini belirterek, dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin de altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi. Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam edecek sunumu ve ABD ile Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 463 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Volkan Bozkır Mustafa Destici Emmanuel Macron
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Babel Tisserand Eddie Newton Josef De Souza Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Çocuk Hakim Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 463 liradan işlem görüyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 11:17:55. #1.14#
title