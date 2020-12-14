Gram altın 464 lira seviyelerinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gram altın 464 lira seviyelerinde

14.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:46

Altının gram fiyatı, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 464,1 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 464,1 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 464 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 464,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 762 lira, Cumhuriyet altını da 3.113 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.832 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, hafta genelinde ise çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın kararlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Gram altın 464 lira seviyelerinde

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

İlgili Haberler

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 461,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 461,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465,7 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465,7 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 470 TL'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 470 TL'den işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Aleyna Tilki Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Tisserand Pierre Webo Burak Yılmaz Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Aralık Otomobil Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gram altın 464 lira seviyelerinde - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 10:47:33. #1.14#
title