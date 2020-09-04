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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 463,5 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 463,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 760 lira, cumhuriyet altını da 3.096 liradan satılıyor.

04.09.2020 11:19 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:29

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 461,5 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla 463,5 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 760 lira, cumhuriyet altını da 3.096 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.935 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD pay piyasalarındaki sert düşüşle artan risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

ONS ALTINDA 1.980 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.980 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 463,5 liradan işlem görüyor

Kaynak: AA

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