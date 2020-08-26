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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor

Dün günü 458,3 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 453,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 744 lira, cumhuriyet altını da 3.032 liradan satılıyor.

26.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:30

Dün, yatay bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışın hemen üzerinde, 458,3 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla 453,5 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 744 lira, cumhuriyet altını da 3.032 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.918 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin görece azalması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

'ONS ALTINDA 1.950 DOLAR DİRENÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR'

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişlerinin izleneceğini belirten analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmeleri, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.870 doların destek konumunda bulunduğunu, 1.950 dolar seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor

Kaynak: AA

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