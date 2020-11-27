Gram altın 454 lira seviyelerinde
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Gram altın 454 lira seviyelerinde

27.11.2020 10:43 | Son Güncelleme: 27.11.2020 10:47
Gram altın 454 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 453,9 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 453,9 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 458,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 altında 453,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 746 lira, Cumhuriyet altını da 3.047 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.808 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliklerin azalması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yıl sonundan önce bazı ülkelerde uygulanmya başlanabileceğine ilişkin haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

Yurt içinde ise Türk lirası varlıklara artan ilginin dolar kuru ve buna bağlı olarak altının gram fiyatında düşüşün, ons altına göre daha fazla olmasını sağladığını bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç, 1.800 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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