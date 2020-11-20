Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 456,5 liradan işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 456,5 liradan işlem görüyor

20.11.2020 10:49 | Son Güncelleme: 20.11.2020 11:12

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 456,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 747 lira, cumhuriyet altını da 3.044 liradan satılıyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,5 altında 452,3 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 456,5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 747 lira, cumhuriyet altını da 3.044 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.866 dolar seviyesinde işlem görüyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve küresel bazda teşvik paketlerine ilişkin somut bir gelişme olmamasının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

ONS ALTINDA 1.880 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dünkü kararı sonrası dolar kurundaki sert düşüşün, gram altındaki değer kaybını derinleştirdiğini kaydeden analistler, şu dakikalarda, döviz kurlarında görülen tepki alımlarının sınırlı bir toparlanma sağladığını bildirdi. Bugün Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.850 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.

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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 456,5 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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