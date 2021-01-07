Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,6 altında 450,6 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 449,3 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 737 lira, cumhuriyet altını da 3.001 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.920 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Analistler, ABD yaşanan toplumsal olayların risk algısını görece artırdığını ve mali teşviklere ilişkin daha etkin bir şekilde karar alınabileceği beklentisinin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

ONS ALTINDA 1.970 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan