Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor

21.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:12

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 445 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 729 lira, cumhuriyet altını da 2.972 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 445,9 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla 445 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 729 lira, cumhuriyet altını da 2.972 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1.869 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Analistler, ABD'deki mali teşvik paketine ilişkin beklentilerin artmasıyla dün yüzde 1,6 değer kazanan altının ons fiyatının bugün yatay bir seyir izlediğini söyledi.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararlarının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktaran analistler, iki bankanın da politika faizinde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini bildirdi.

ONS ALTINDA 1.880 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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