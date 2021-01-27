Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 438 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 437,2 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 438 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 718 lira, cumhuriyet altını da 2.927 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.850 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar nedeniyle altının ons fiyatının yön arayışında olduğunu söyledi.

ONS ALTINDA 1.880 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla birlikte ABD'de dayanıklı mal siparişleri verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan