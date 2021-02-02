Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor

02.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:12

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 422 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 692 lira, cumhuriyet altını da 2.828 liradan satılıyor.

Dün dolar kurunun son altı ayın en düşüğüne gerilemesine paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 429,9 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,8 altında 422 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 692 lira, cumhuriyet altını da 2.828 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 1.847 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

GÜMÜŞÜN ONS FİYATI ALTINI DA ETKİLİYOR

Analistler, altının ons fiyatında ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışıyla birlikte 1.840-1.860 dolar bandında yatay hareketlerin devam ettiğini belirterek, dün gümüşün ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle değer kazanan altının ons fiyatının bugün, gümüşün ons fiyatı ile birlikte gerilediğini ifade etti.

Gümüşün ons fiyatı dün yüzde 6,5 değer kazanmasının ardından bugün yüzde 3,2 azalışla 27,9 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTIN 1880 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Yurt içinde, ekonomi yönetiminin piyasa dostu politikaları ve Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile dolar kurundaki düşüşün devam ettiğini vurgulayan analistler, yabancı finansal kuruluşların Türk lirası uzun pozisyonlarında hedef gösterdikleri 6,85 seviyesine inilebileceğini, bu durumda altının gram fiyatının düşüş eğilimini sürdürebileceğini söyledi.

Analistler, bugün, Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de ISM New York endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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