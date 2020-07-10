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Önceki gün 400 lirayla rekor kıran gram altın düşüşte

Önceki gün 400 lirayı görerek rekor kıran altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 397,9 liradan işlem görüyor.

10.07.2020 11:21 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:35

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 397,8 liradan tamamladı.

398 LİRA SEVİYESİNDE

Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 397,9 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 645 lira, Cumhuriyet altını da 2.639 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.802 dolar seviyesinde bulunuyor.

395-405 LİRA BANDININ İZLENECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Analistler, küresel merkez bankalarının genişleyici para politikalarıyla, devletlerin teşvik paketlerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Bugün, yurt dışında ABD'de üretici fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Önceki gün 400 lirayla rekor kıran gram altın düşüşte

Kaynak: AA

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