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Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 381 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 625 lira, cumhuriyet altını da 2.546 liradan satılıyor.

12.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:49

Dün, altınının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 380 liradan tamamladı. Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.40 itibarıyla 381 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 625 lira, cumhuriyet altını da 2.546 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.735 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, global ekonomi ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

'GRAM ALTINDA 375-385 LİRA BANDI İZLENECEK'

Bugün, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.

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Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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