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Altının gram fiyatı 379,4 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 379,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 622 lira, cumhuriyet altını da 2.540 liradan satılıyor.

16.06.2020 10:51 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:12

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişle dengelenen gram altın, günü yatay seyirle 379,3 liradan tamamladı. Yeni güne de yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 379,4 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 622 lira, cumhuriyet altını da 2.540 liradan satılıyor. Dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları sonrası sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.727 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

'GRAM ALTINDA 375-385 LİRA BANDI İZLENECEK'

Fed'den yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağı kaydedildi. Bugün Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.710 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Altının gram fiyatı 379,4 liradan işlem görüyor

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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